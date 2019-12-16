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المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لأخر بتهمة قتل أجنبية لسرقتها بمدينة نصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:04 م
المؤبد لمتهمين والمشدد 10 سنوات لأخر بتهمة قتل أجنبية لسرقتها بمدينة نصر حبس - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت

محكمة جنايات القاهرة

، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة المتهمين "مينا سمير، و عيد كامل"، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم "ممتاز ناجى" بالسجن المشدد 10 سنوات، فى اتهامهم بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "مينا سمير"، عاطل، و "عيد كامل"، عاطل، و"ممتاز ناجى"، عاطل، تهمة قتل المجنى عليها "جارين ماجى" 72 سنة، ألمانية الجنسية داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن قام المتهمان الأول والثانى بالتسلل لشقة المجنى عليها لسرقة محتوايتها، وما أن شعرت بهم المجنى عليها حتى انقضوا عليها، وقام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات بسلاحه الأبيض، فيما قام المتهم الثانى بكتم أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.
 
وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع أخر فى التحريض والمساعدة والإنفاق لتنفيذ تلك الجريمة.
 
يذكر أن محكمة النقض أعادة القضية لدائرة أخرى بعد أن قضت دائرة أول درجة بإعدام المتهمين الأول والثانى، والمشدد للمتهم الثالث.
 
 

قتل

القتل العمد

جنايات القاهرة

سرقة بالاكراه

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