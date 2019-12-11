ارتفاع بورصات الخليج الأربعاء.. وارتفاع القيمة السوقية "للسعودية" 5 أضعاف

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ عاودت "سوق الأسهم السعودية-تداول" ارتفاعها مرة أخرى بعد طرح أرامكو، وسط ارتفاع ملحوظ للسيولة، وقفز رأس المال السوقى بنحو 7.04 تريليون ريال لتتضاعف القيمة السوقية 5 أضعاف بعد الطرح، وصعدت بورصة دبى بأعلى وتيرة صعود منذ نهاية جلسة 14 من نوفمبر، وقفزت بورصة البحرين بدعم أسهم البنوك، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحاً 67.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8133.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 131.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.57 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحاً 67.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8133.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 131.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 179 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 139 شركة، فيما تراجعت 45 شركة.

وارتفعت 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.06%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%.

وجاء سهم "ارامكو السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم المملكة نسبة 9.88%، ثم اللجين بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.32% ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.88%، ثم المراكز بنسبة 1.49%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى فيما ارتفع مؤشر السوق الأول. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6099.06 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.89 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4814.50 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 122 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون دينار كويتى عبر 6843 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.14%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.43%، ثم يونيكاب للاستثمار والتمويل‏ بنسبة 7.08%، فيما تصدر سهم "شركة بيان للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.02% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.46%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 7.14%.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحاً 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1555.16 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحاً 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1555.16 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.78% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

وهبط قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.76% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 3.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.22%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.97% رابحاً 25.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2713.57 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.97% رابحاً 25.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2713.57 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 128.3 مليون سهم محققة ما قيمته 229.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2560 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 14 سهماً، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.65%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.18%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.95%، ثم سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 7.50%.