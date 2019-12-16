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تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 22 ديسمبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:19 م
تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لـ 22 ديسمبر المستشار محمد شرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لـ 22 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

 

ضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 

 

 


كتائب حلوان

عمليات عدائية

طره

اعمال تخريب

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