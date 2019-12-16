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اليوم.. مرافعة دفاع 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 ص
اليوم.. مرافعة دفاع 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" محكمة_ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 


محاكمة المتهمين بكتائب الشريعة

كتائب حلوان

جنايات القاهرة

الارهاب

جماعه ارهابيه

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