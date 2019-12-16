تأجيل قضية شونتى القمح بكفر الشيخ لـ 16 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وإسلام غازي تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الهيئة العامة للسلع التموينية في شون "النهضة وأبو إسماعيل"، والمتورط فيها 21 متهمًا، إلى جلسة 16 فبراير 2020، لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء التي أودعت تقريرها في شهر أغسطس عام 2014.

وذلك فى أحداث القضية رقم 10803 لسنة 2003 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1751 لسنة 2003 كلى كفر الشيخ، وبرقمى 6 و7 لسنة 2004 حصر تحقيق أموال عامة استئناف طنطا.

وتبين من أوراق القضية أن 6 متهمين "موظفين عموميين ورؤساء شركات بجهات تموينية وفي الشون المذكورة"، سهلوا لمتهمين اثنين الاستيلاء على مبلغ 14مليون و881ألف و805 جنيهات و739 مليمًا، قيمة أقماح، كما زوروا محررات رسمية في 44 محضر فرز.