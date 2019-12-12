الإعدام شنقاً لمتهم فى أحداث بلطجة بقرية مسيرة بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار شريف محمد قورة،وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف،ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وسامح عزيز،حضوريًا، بالإعدام شنقاً على "إبراهيم إ.ر"، المتهم الأول، في أحداث القتل والبلطجة التي شهدتها قرية مسيرة التابعة لمركز كفر الشيخ، خلال عام 2013 ،وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت ،وذلك في أحداث القضية رقم 14774لسنة 2014جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1031 لسنة 2014كلي كفر الشيخ.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم "إبراهيم إ.ر"، من قرية مسير، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه و12 آخرين سبق الحكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، بأنهم في يوم 22مارس 2013، استعرضوا القوة والتلويح بالعنف والتهديد تجاه المجني عليه شاكر عبد الحميد المارية، بأن تجمعوا حول منزل المجنى عليه محاصرين إياه وبحوزتهم أسلحة بيضاء، ملوحين بها تجاهه بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به وبممتلكاته ،وألقوا الرعب في نفس المجنى عليه ، وكدروا أمنه وسكينته، واقترنت الجريمة بجنايات القتل العمد والشروع فيه والحريق العمدى لمنزل المجني عليه ومنقولاته،كما قتلوا المجنى عليه شاكر عبد الحميد المارية عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله انتقامًا منه لخصومة ثأرية بين المتهم المذكور الصادر بحقه حكم الإعدام، على أثر مقتل شقيقه على يد المجنى عليه، مما أثار حفيظة المتهمين .

كما جاء في قرار الإحالبة ،أنهم اضمروا في أنفسهم نية الانتقام ،وأعدوا لذلك أغراض أسلحة بيضاء "سنج، مطاوي، عصي خشبية"، وعبوات تحتوي على مواد تساعد على الاشتعال ،وتجمهروا حول منزل المجني عليه محاصرين إياه ألقوا عبوات قابلة للاشتعال ،مضرمين النيران بالمنزل الذي لجأ إليه المجني عليه لإجباره على الخروج، وانقضوا على المجني عليه عندما سنحت الفرصة وأبصروه حال محاولة إخراجه من المنزل لإنقاذه، فالتفوا حوله وشلوا حركته، وطرحوه أرضا، وانهال عليه 6 متهمين ضربًا بالأسلحة، فاستقرت تلك الضربات بأجزاء متفرقة من جسده، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته،وتواجد 7 متهمين على مسرح الجريمة على مقربة منهم لحثهم على الإجهاز على المجني عليه مشهرين تلك الأسلحة البيضاء، ليمنعوا تدخل الأهالي لإنقاذ المجنى عليه من براثنهم.

كما قتلوا المجنى عليه دياب عبد الحميد المارية شقيق المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام منه لكونه شقيق المجنى عليه الأول، ويقيم معه بذات المنزل،واستخدموا الأدوات سنج، مطاوي، سيوف، عصى، لضربه فاستقرت الضربات بأجزاء متفرقه من جسده ، وألقوا عليه مادة معجلة للاشتعال ،وأضرموا النيران فيه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته،وشرعوا في قتل المجنى عليه علي دياب عبد الحميد المارية عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، لكونه أحد أقارب المجنى عليهما الأول والثاني، ويقيم معهما بذات المنزل، ووضعوا النيران عمدا في مبنى كائن بدائرة مركز كفر الشيخ، ومسكون من قبل المجنى عليه شاكر عبد الحميد المارية، على أثر علمهم بمقتل شقيق المتهم الأول المذكور الصادر بحقه حكم الإعدام.