"بنوك الأسئلة" دورة تدريبية جديدة بجامعة القناة للطلاب

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم مركز تنمية الموارد البشرية - بجامعة قناة السويس دورة تدريبية جديدة عن بنوك الأسئلة، وتستمر على مدى يومى الأحد والأثنين 15، 16 ديسمبر، جاء ذلك فى إطار توجه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو الامتحانات الإلكترونية، والتصحيح الإلكترونى تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة بين الطلاب، والحد من ظاهرة الغش.

ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، بضرورة التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أعمال الامتحانات والتصحيح الإلكترونى، وتأتى على رأس هذا الاتجاه بنوك الأسئلة وكيفية وضعها، وتقام الدورة التدريبية عن بنوك الأسئلة تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذى لمركز تنمية الموارد البشرية، وإشراف تنفيذى الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، مستهدفة أعضاء هيئة التدريس، ومن العاملين بمراكز ووحدات القياس والتقويم بالكليات كلية التربية والآداب والألسن، والسياحة والفنادق، التربية الرياضية، التجارة وبلغ عدد المشاركين بالدورة 20 مشاركا.

ويحاضر فيها الدكتور محمد حبشى حسين أستاذ القياس والإحصاء بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، والخبير بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

وجدير بالذكر أن الدورة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بآلية بناء بنوك أسئلة بمواصفات قياسية، وكيفية التصحيح الآلى للاختبارات.