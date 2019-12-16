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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:21 م
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بريطانيا: ترامب وجونسون يتطلعان إلى العمل معا بشأن عقد اتفاقية التجارة الحرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:00 م
بريطانيا: ترامب وجونسون يتطلعان إلى العمل معا بشأن عقد اتفاقية التجارة الحرة بوريس جونسون
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 قال متحدث رسمي باسم مقر الرئاسة البريطانية (داونينج ستريت) اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث هنأ ترامب جونسون بفوزه في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي. 
 
وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن جونسون وترامب اتفقا على "التعاون المشترك الجاد" في عدد من الموضوعات من بينها المفاوضات على اتفاقية التجارة الحرة "الطموحة". 
 
وبموجب فوز جونسون في الانتخابات العامة، من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الـ31 من يناير القادم تنفيذا لاتفاق (بريكست)، حيث يمكن لبريطانيا عقد اتفاقيات تجارية مع دول العالم أجمع باعتبارها دولة منفصلة عن التكتل الأوروبي. 

داونينج ستريت

بريكست

بوريس جونسون

ترامب

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