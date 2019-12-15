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محافظ كفر الشيخ: وقف رئيس قرية مسير وإحالته للتحقيق لإهمالة فى الخدمات الخاصة بالقرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:34 ص
محافظ كفر الشيخ: وقف رئيس قرية مسير وإحالته للتحقيق لإهمالة فى الخدمات الخاصة بالقرية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وقف رئيس قرية مسير التابعة لمركز كفرالشيخ عن العمل لصالح التحقيقات لإهماله فى الخدمات بالقرية، وخاصة النظافة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على متابعة وسائل النقل الجماعى بجميع مواقف المحافظة وانتظام خطوط السير وتحقيق الإنضباط بالمواقف والتيسير على نقل المواطنين وخاصة طلاب الجامعات من المراكز وتوابعها إلى عاصمة المحافظة، ذهابا وإيابا بالتنسيق الكامل بين المرور والوحدات المحلية ومشروع المواقف وسيارات الأجرة ومتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والفرعية بمراكز ومدن المحافظة.

 

 


كفر الشيخ

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