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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:01 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهى "منطقة دار السعاده بالزيتون – ميدان الماظه ومتفرعاته – شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدءا من شارع جسر السويس حتى نادى النصر – ميدان صلاح الدين ومتفرعاته وبعض الشوارع المتفرعه من شارع أبوبكر الصديق – منطقة هليوبوليس" لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء وحتى الساعه السادسة مساء نفس اليوم .
 
وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلي أعمال اللحام بين الخط الجديد قطر 600 مللى القائم 800 مللى القادم من محطة مياه الأميرية وذلك لإلغاء الخطوط الأسبستوس القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع أبوبكر الصديق – مصر الجديدة.
 
وأكدت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125".

انقطاع المياه

شركة مياه القاهره

محافظه القاهره

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