انطلاق العرض المسرحي "أربعة فضول" لطلاب آداب طنطا .. صور

الغربية عادل ضرة

انطلق بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا، العرض المسرحى "أربعة فضول" لطلاب كلية الآداب، وذلك فى إطار الملتقى المسرحى الرابع والعشرون لطلاب جامعة طنطا، والذى تستمر فعالياته حتى يوم 23 من الشهر الحالى، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يذكر أن عرض "أربعة فضول" مأخوذ عن نص كرنفال الأشباح تأليف موريس دوكوبرا، ديكور رنا فتحى وإسلام فوزى، مساعدين تنفيذ الديكور إسلام علام وأحمد الفخرانى وعلى حجاج، الإضاءة والإخراج للطالب اسلام سمير.

يقام العرض تحت إشراف الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، والدكتور احمد العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد قناوى مدير رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية برئاسة مصطفى حماد.

ويشارك فى الحضور الدكتور رمضان أبو زيد مستشار اللجنة الفنية بآداب طنطا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وحشد كبير من الطلبة والطالبات.



العرض المسرحي أربعة فضول



العرض المسرحي أربعة فضول



العرض المسرحي أربعة فضول