انتصار السيسى تسأل شركة ناشئة عن تمكين المرأة فى قطاع التعليم

شرم الشيخ هبة السيد

التقت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، بعدد من الشركات الناشئة خلال تفقدها ساحة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، بمنتدى شباب العالم، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.

ومن جانبه استعرض المهندس على سعد محلل بيانات بشركة "إيديكاتلى"، وهى إحدى الشركات الناشئة المشاركة بمنتدى شباب العالم، نشاط الشركة، قائلا إن الشركة لديها منصة تضم 160 ألف برنامج تعليمى وعدة آلاف من المنح التعليمية، بهدف تمكين الشباب وتعريفهم بالبرامج التعليمية التى يرغبون دراستها حول العالم.

واستعرض "سعد" نشأة الشركة، قائلا :"بدأنا العمل على فكرة إنشاء المنصة منذ 3 أعوام، ومنذ شهرين فقط أطلقناها، وعقدنا 40 شراكة مع مختلف الجامعات حول العالم، ونواصل استكمال تلك الشراكات"، مضيفا "بخلاف الشراكات، نجحنا فى توفير فرص تعليمية لـ20 شابا خارج بلده من خلال المنصة".

وذكر "سعد" كيفية استخدام المنصة، قائلا أن الطالب الراغب فى الاستفادة من البرامج التعليمية، يمكنه إنشاء حساب شخصى على المنصة، ويضع فيه كافة مؤهلاته وشهاداته وخبراته، ومنه يمكنك تقديم لبرامج ومنح تعليمية مختلفة مماثل لتطبيق لينكد ان"، مشيرا إلى استخدام المنصة الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عرض البرامج التى تتناسب اهتمامات الطلبة.

وأشار إلى زيارة قرينة رئيس الجمهورية لجناح الشركة بمنتدى الشباب، قائلا: "السيدة حرم الرئيس السيسى تفقدت جناح الشركة بمنتدى الشباب، وتعرفت عن نشاط الشركة، كما سألت عن كيفية تمكين المرأة من خلال المنصة"، مضيفا :"نعلم أهمية تمكين المرأة فى المجتمع من ناحية مواكبة التطور، ومنصة ايديكاتلى تساعد على تمكين المرأة من خلال توفير فرص متساوية للتعليم..وهو موضوع حرج وسنعمل عليه بشكل قوى".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وانطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.