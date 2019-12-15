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محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات نصف العام.. تبدأ 29 ديسمبر الجارى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:08 م
محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات نصف العام.. تبدأ 29 ديسمبر الجارى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موعد امتحانات نصف العام والتى ستبدأ يوم الأحد 29 ديسمبر للمرحلة الابتدائية.

أما الصف السادس الابتدائى فيبدأ يوم السبت 4 يناير المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام.

والإعدادية المهنية تبدأ يوم الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى يوم الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات انقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.

أما امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادى فسوف تبدأ يومى الأحد والاثنين 22 و23 يناير.

 من جانبه شدد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على أنه سوف تكون امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

وأكد عطية، على استمرار الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى وفقا للخريطة الزمنية للوزارة، كما أكد على عدم عقد امتحانات فى أيام الأربعاء 1 يناير والاثنين 6 يناير، والثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك أيضا يوم الأربعاء 8 يناير والاثنين 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

 من جانبه أوضح محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، أنه سيتم عمل الامتحان خاص بكل حالة فى امتحانات الدمج بالمدرسة، سمعى بصرى وشرح إجراءات ومواصفات امتحانات الدمج بجميع المراحل الدراسية ابتدائى، إعدادى ثانوى، والأنواع الخمس من حركى، ذهنى، بصرى، والتى تختلف عن امتحانات مدارس المحافظة على البصر.

وشدد مدير المديرية على الإحصاءات اليومية واعداد ورشة عمل للموجهين لشرح مواصفات الورقة الامتحانية للدمج.

 

 


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