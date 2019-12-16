المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى النهضة

ووجهت النيابة للمهتمين علاء.م عاطل وسمير.أ مسجل خطر، سرقة عامل " حلاق " بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قام المتهمان بسرقة الهاتف المحمول بطالخاص بالمحتوى عليه، بالإضافة إلى جميع متعلقاته الشخصية، ومبالغ مالية، وفرا هاربين.

البداية كانت ببتقلي قسم ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، بلاغا من المجني عليه، يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل شخصين، ادلى باوصافهما، وبعمل التحريات اللازمة تم التواصل إلى المتهمين فى الواقعة، والإعداد الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض عليهما، واعترفا بالواقعة، وسرقة المجنى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات.