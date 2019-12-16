تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لجلسة 18 يناير

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم، لجلسة 18 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين " وليد إبراهيم"، حداد، و "سيد محمود"، فنى سيارات، و "محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد جابر" عمداً من غير سبق إصرار وترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثانى بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له للمتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض " مطواة" استقرت إحداهما فى صدره نافذة لقلبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزاً سلاح أبيض للشد من أزرهما.