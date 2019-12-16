المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة سرقة المساكن فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة المساكن في المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة المساكن، بأسلوب التسلق وكسر الباب وسرقة محتوياتها.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من القاء القبض علي كلا من " عباس.م " عاطل وشهرته عبس مسجل خطر، و " محمود.ا " عاطل، حيث تبين أنه وراء سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وذلك بمساعدة آخر يدعى " عيد. م " مسجل خطر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت إحداها عن ضبطهم واعترفوا بالسرقات، وبيع مسروقاتهم لعميلهم سيئ النية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.