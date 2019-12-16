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اللغة العربية من الحرف المخطوط إلى النشر الرقمى بندوة مكتبة الإسكندرية غدا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 ص
اللغة العربية من الحرف المخطوط إلى النشر الرقمى بندوة مكتبة الإسكندرية غدا مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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ينظم قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "ذاكرة اللغة العربية من الحرف المخطوط إلى النشر الرقمي"، يحاضر فيها نخبة متخصصة من أساتذة اللغة العربية من مكتبة الإسكندرية والجامعات المصرية، وذلك الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019.
 
وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تولي أهمية إلى النقاش الدائر حول اللغة العربية، وأهميتها، وسبل النهوض بها، ولاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها، وقد استجابت المكتبة لنداء العديد من الكتاب والإعلاميين لها لتقديم الدعم للغة العربية، وهو ما تؤكد عليه هذا العام عبر عدد من الفعاليات، وما تقوم به من برامج ومبادرات بحثية.
 
وتشمل الندوة ثلاث جلسات تتناول عدة محاور منها: اللغة العربية والهوية، الشعر العربي، والطباعة بالحرف العربي، إلى جانب عرض تجربة مكتبة الإسكندرية في رقمنة الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة.
 
وتهدف هذه الندوة إلى الاحتفاء بلغتنا العربية تعزيزاً لمكانتها بين لغات العالم حيث إنها لغة الهوية الوطنية العربية وأكثر لغات العالم انتشاراً واستخداماً.

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

المخطوطات

اللغه العربية

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