القط لوكى "مصاص الدماء" يتعرض لأزمة صحية.. ومالكته تبحث عن تمويل لعلاجه

كتب محمد رضا

كشفت كايتلين كوتش، مالكة القط "لوكى"، أحد القطط المشهورة على تطبيق إنستجرام، والمعروف بالقط صاحب "أسنان مصاص الدماء"، عن إصابته ببعض المشاكل الصحية التي تستلزم خضوعه لفحوصات طبية، إلا أنها لا تمتلك الأموال الكافية لتغطية نفقات علاجه.

وفى محاولة لإيجاد حل، نشرت كوتش، صورة جديدة للقط "مصاص الدماء" عبر حسابه على إنستجرام الذى يحظى بمتابعة أكثر من 460 ألف شخص، معلقه عليها "واجهت (لوكى) بعض المشاكل الصحية مؤخرًا.. وكنت أفكر إذا كان ينبغى علىّ أن أجمع تمويل من أجلها. ما آرائكم؟"، وفى المقابل تفاعل عدد كبير من متابعى حساب "لوكى"، وطالبوها بضرورة جمع التبرعات لعلاج "لوكى"، معبرين عن حبهم للقط.



القط لوكى يتعرض لمشاكل صحية

القط لوكى صاحب أسنان مصاصى الدماء

ويشار إلى أن القط لوكى، هو أحد مشاهير موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام، حيث تزايد عدد متابعيه خلال شهر واحد من 450 ألف شخص إلى أكثر من 460 ألف شخص، والقط لوكى، الذى يتمتع بأنياب طويلة مثل مصاص الدماء الشهير "دراكولا" ونظرة شريرة تجعله شكله مخيفًا، يعيش مع مالكته فى مدينة بورتلاند الأمريكية التى أنشأت له حساب على إنستجرام، ويوضح تقرير سابق لـ"Today"، أن القط لديه أنياب وعينين زرقاء مثيرة وتعبير غاضب.

وتوضح مالكة القطة، كايتلين كوتش، فى حوار سابق، - التى بدأت فى العام 2015 بنشر صور ومقاطع فيديو لـ"لوكى" عبر "إنستجرام" - أنها تبنت القطة منذ 8 سنوات من جمعية مقاطعة تشيتندن الإنسانية عندما كانت تعمل فى ملجأ، وأن القطة كان يطلق عليها "الملاك"، نظرًا لأن القطط الأخرى كانت تهاجمها، مضيفة "فى ذلك الوقت لم يكن لدى أى مصلحة فى الحصول على رفيق غامض.. وكانت الجمعية تخبأ لوكى فى مكتب الموظفين لأن قطط المأوى كانت تهاجمه".

وأضافت "تم إحضارى إلى المكتب وفتحوا درج المكتب للكشف عن القطة التى تبدو مضطربة للغاية، ولقد كانت منزوية طوال الطريق إلى الخلف وتلقى نظرة خاطفة بتلك العيون الزرقاء الكبيرة، وقد أوضحت لى الفتيات أنها كانت خجولة للغاية، لكنها أظهرت فى بعض الأحيان عاطفة مع الموظفين.. لقد أطعموها عدة مرات ثم سمحوا لها بالعودة إلى ظلام المكتب".



تغير لون عينا القط لوكى

ولم تكن القطة لوكى هى نجمة إنستجرام الوحيدة، حيث سبق ونجح قط آهر فى لفت أنظار المتابعين عبر حساب التواصل الاجتماعى إنستجرام، بسبب الشكل المميز والغريب فى آن واحد لعينيه، إذ يتمتع القط بمظهر فريد، وعينيه الواسعة اللتان تجعلاه يبدو مندهشًا أو مذعورًا طيلة الوقت وتذكرك بعيون الدمى.

تم تبنى القط الغريب من قبل مالكته آشلى نورلين، 21 عامًا، ولم تستطع إلا أن تلتقط العديد من الصور لحيوانها الأليف، ونشرها عبر انستجرام، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ومع ذلك عندما بدأ وجوده فى وسائل التواصل الاجتماعى فى الصعود وبدأ فى الانتشار، لاحظت آشلى أن قطها، الذى يبلغ الآن خمس سنوات، من الولايات المتحدة كان يستقبل المزيد والمزيد من التعليقات حول عينيه "المختلفين".



القط لوكى

الآن، بعد عامين، جمع القط المميز أكثر من 50 ألف متابع عبر إنستجرام، بفضل مظهره الفريد، وكتبت آشلى مالكة القط، إن القط يستمتع حقا بالجلوس على الأرض، كما يحب الاسترخاء كل يوم، وينام فى سريره كل ليلة، وتعطى عينا القط المميز، شكل طبيعى، وتعبيرات مذهلة، وهو ما منحه شعبية كبيرة عبر إنستجرام.



أنياب مخيفة للقط لوكى



هيئة مخيفة للقط لوكى صاحب أسنان مصاصى الدماء



وجه مرعب للقط لوكى بسبب أنيابه



صورة طريفة للقط لوكى



القط لوكى فى منزله مالكته الأمريكية