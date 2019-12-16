سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الغذاء الصحى وممارسة الرياضة ومنع التدخين يحميك من مرض التصلب المتعدد

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:46 م
الغذاء الصحى وممارسة الرياضة ومنع التدخين يحميك من مرض التصلب المتعدد مرض التصلب المتعدد يسبب اعاقات
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت جمعية التصلب المتعدد الأمريكية، إن التصلب المتعدد، مرض لا يمكن التنبؤ به، يصيب الجهاز العصبي المركزى، ويسبب إعاقات متعددة بالجسم، ولا يزال سبب مرض التصلب العصبي مجهولا، ويعتقد العلماء إنه نتيجة مجموعة من العوامل البيئية، والجينية، التى تساهم في خطر الإصابة بمرض التصلب العصب المتعدد"MS".

نمط الحياة الصحى يمنع مرض التصلب المتعدد
نمط الحياة الصحى يمنع مرض التصلب المتعدد

ورغم أن مرض التصلب المتعدد مرض مزمن، ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال الأدوية الحديثة التى ظهرت مؤخرا.

يتم تشخيص معظم المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50، مع النساء على الأقل مرتين إلى ثلاث أضعاف الرجال الذين يتم تشخيصهم بالمرض.

ممارسة الرياضة مهم لمنع التصلب المتعدد
ممارسة الرياضة مهم لمنع التصلب المتعدد

و تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وعدم التدخين، والعناية الوقائية المستمرة، لا يسهم فقط في الصحة العامة، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على منع الإصابة بالمرض.

منع التدخين يقى من الاصابة
منع التدخين يقى من الاصابة

وقالت الجمعية، إن علاج مرض التصلب العصبي المتعدد، يشمل: تعديل مسار المرض، و علاج الانتكاسات (أو الهجمات)، قد ترغب أيضًا في استكشاف العمل مع مدرب صحي، يمكن لمدربي الصحة المدربين تدريباً مهنياً أن يقدموا لك استراتيجيات للعيش حياة أفضل، ودعمك طوال رحلتك الصحية.


التصلب المتعدد

مرض التصلب المتعدد

علاج مرض التصلب المتعدد

النظام الغذائى

ممارسة الرياضة

التدخين

هجمات مرض التصلب المتعدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة