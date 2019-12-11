سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الرضاعة الطبيعية قد تحمى من الانتكاس بعد الولادة لمرضى التصلب العصبى المتعدد

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:00 م
الرضاعة الطبيعية قد تحمى من الانتكاس بعد الولادة لمرضى التصلب العصبى المتعدد الرضاعة الطبيعية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة عن بشرى سعيدة لمريضات التصلب المتعدد، حيث وجدت أن الرضاعة الطبيعية تحمي ضد الانتكاسات التالية للولادة في مرض التصلب العصبي المتعدد (MS) .

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDAyNews”، أجرت "كريستين كريسكو" ، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ، وزملاؤها مراجعة منهجية لفحص العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وانتكاسات مرض التصلب العصبي المتعدد بعد الولادة.

وقد تم تحديد 24 دراسة مع 2974 من النساء، ووجد الباحثون أن الرضاعة الطبيعية خفضت من فرص الانتكاس فى فترة ما بعد الولادة مباشرة.

وقال الباحثون إنه من المعقول تثقيف النساء حول التأثير الوقائي المحتمل للرضاعة الطبيعية على الارتداد التالي للوضع ودعم قرارهن بالرضاعة الطبيعية لفائدة الأم والوليد على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية".

 


الرضاعة الطبيعية

فوائد الرضاعة الطبيعية

التصلب المتعدد

التصلب والرضاعة الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

موجز 6.. الميسترال وقطع بحرية تنفذ أنشطة تدريبية فى البحر المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة