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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:40 م
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العثور على جثة مسن متعفنة بمسكنه فى قليوب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:29 م
العثور على جثة مسن متعفنة بمسكنه فى قليوب جثه - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على جثة مسن متعفنة داخل مسنكه بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

 

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من  مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالى مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه، على الفور انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ و بالفحص تبين انها جثة لرجل فى العقد السادس من العمر مرتدى جميع ملابسه، ووجود الجثة فى حالة تعفن.

 

وتم التحفظ على الجثة واستدعاء أسرته لسؤالهم وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


امن القليوبية

قليوب

جثة

القليوبية

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