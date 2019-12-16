الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم لمركز طب أسرة بمستشفى الأقصر

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان، بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم بمستشفى الأقصر الدولى لثلاثة مبانٍ، الأول سيصبح مركز طب أسرة والثانى سيكون عيادتين شاملتين والثالث سيصبح مركزاً للرمد، لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي الأقصر.





يأتى ذلك فى إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.







