السيسى: مصر تبذل جهدا كبيرا فى ملف التحول الرقمى ودعم التشغيل

كتب محمد الجالى ـ سمير حسنى

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر للمشاركين فى جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا: "أشكركم على المقترحات والتوصيات التى تم اعتمادها، وهذا يعكس الرؤية والقدرة على العمل الجماعى فى مواجهة التحديات الموجودة".

وأضاف الرئيس السيسي: "فى مصر نبذل جهد كبير فى إجراءات ملف التحول الرقمى ودعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى الخطة المصرية للتعامل مع البحيرات المصرية المطلة على البحر المتوسط".

وتابع الرئيس السيسي: "نقوم بخطة ضخمة للتعامل مع البحيرات المصرية التى تطل على البحر المتوسط وجهد ضخم جدا.. كنت أتمنى عرض هذا الجهد على شباب العالم فهذا الجهد مصرى خالص، والتعامل مع 250 ألف فدان بنغير كل ما حدث فيها من إهمال خلال سنوات طويلة وإعادتها إلى حالة بييئة قد تكون الأفضل خلال الخمسين أو الستين عامًا الماضية".