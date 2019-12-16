السودان وتشاد يؤكدان ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة لتأمين الحدود

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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك،والرئيس التشادي ادريس ديبي، ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد، وشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التشادي، اليوم الإثنين في العاصمة التشادية انجمينا، رئيس مجلس الوزراء السوداني والوفد المرافق له، حيث أجرى الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما التعاون الاقتصادي والأمني.

ونقل بيان لمجلس الوزراء السوداني، عن حمدوك، تأكيده أهمية الدور الذي تقوم به تشاد وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان خاصة، والمحيط الإقليمي بصورة عامة.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس - في تصريح صحفي - إن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا تناول نتائج ومخرجات المباحثات التي تمت اليوم بين البلدين، موضحا أن الجانبين أكدا تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.