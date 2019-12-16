سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان وتشاد يؤكدان ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة لتأمين الحدود

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:00 م
السودان وتشاد يؤكدان ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة لتأمين الحدود عبد الله حمدوك
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك،والرئيس التشادي ادريس ديبي، ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد، وشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التشادي، اليوم الإثنين في العاصمة التشادية انجمينا، رئيس مجلس الوزراء السوداني والوفد المرافق له، حيث أجرى الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما التعاون الاقتصادي والأمني.
 
ونقل بيان لمجلس الوزراء السوداني، عن حمدوك، تأكيده أهمية الدور الذي تقوم به تشاد وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان خاصة، والمحيط الإقليمي بصورة عامة.
 
من جانبه، قال وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس - في تصريح صحفي - إن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا تناول نتائج ومخرجات المباحثات التي تمت اليوم بين البلدين، موضحا أن الجانبين أكدا تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.
 
 

عبد الله حمدوك

تشاد

السودان

الهجرة غير الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة