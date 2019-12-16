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السعودية تستضيف أعمال الدورة الـ 23 لوزراء الاتصالات العرب الثلاثاء المقبل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 ص
السعودية تستضيف أعمال الدورة الـ 23 لوزراء الاتصالات العرب الثلاثاء المقبل وزراء الاتصالات العرب
كتب مصطفى عنبر

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تستضيف المملكة العربية السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، حيث تترأس المملكة الدورة الحالية تحت شعار "طموح عربي لجيلٍ رقمي"، وذلك بحضور وزراء الاتصالات والمعلومات من الدول العربية، حيث تعد هذه الدورة إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في 2020م.

 

وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ تطلعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس، وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الدول العربية بما يضمن الوصول لإنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخِدْمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة لتكون مركزاً رقمياً مشتركاً.

 

وتنطلق أعمال اللقاء باجتماعات اللجنة الدائمة يليها اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي الذي يضم وزراء الاتصالات والمعلومات العرب وعدد من الخبراء، يعقبه انعقاد المجلس الوزاري العربي، فيما تتضمن قائمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تتمحور حول أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخطط العمل العربي المشترك، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية، والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي.

 

ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات التي تبدأ على مستوى اللجان الدائمة والخُبراء والمكتب التنفيذي للوزراء ومجلس الوزراء العرب بنودًا منها نتائج الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد، والاستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة بين 2018م – 2024م، ومعرض طوابع البريد العربي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2017م – 2020م، إلى جانب مناقشة التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

وتتضمن فعاليات اللقاء تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى بين الوزراء والمسؤولين، وستضم الجلسات مجموعة من الرياديين وكبرى شركات التقنية والشركات التقنية الناشئة، والمعرض الرقمي المصاحب الذي سيقيمه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعرض منجزات المملكة، والتعريف بالتقدم الذي يشهده القطاع في المملكة، ومواكبته لأحدث التطورات والتوجهات العالمية.

 

 


السعودية

وزراء الاتصالات العرب

مجموعة العشرين

البريد العربى

الانترنت

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