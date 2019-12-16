السجن 7 سنوات لشاب هشم رأس أمه بـ"كريك" بسبب خلافات عائلية بقنا

قنا - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل عبدالعزيز، ومحمود شوقى موافى، وأمانة سر كرم الطاهر، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، لقتله والدته والشروع فى قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا، شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 18 يناير 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدشنا، بلاغًا بمقتل "عسكرية عبدالقادر عيسى"، ربة منزل، وإصابة ابنتها سماح محمد أحمد، بقرية أبودياب شرق بمركز دشنا.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء إرتكاب الواقعة، نجل المجنى عليها ويدعى محمود، 35 عامًا، عامل، تعدى على والدته وشقيقته بـ " كريك"، مما أسفر عن مصرع والدته وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 4635 لسنة 2017 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1345 لسنة 2017 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التى عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.