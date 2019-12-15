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الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:49 م
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حبس عامل طعن صديقة بمطواة بسبب خلافات نشبت بينهم فى قنا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:35 م
حبس عامل طعن صديقة بمطواة بسبب خلافات نشبت بينهم فى قنا حبس - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قررت نيابة مركز نجع حمادى حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة نشوب مشاجرة مع صديقه بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، بقرية برارة الغربى بالسلامية التابعة لمركز فرشوط، شمالى محافظة قنا سدد الاول طعنة نافذة لصديقه بمطواة كانت بحوزته.

وكان اللواء شريف إسماعيل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من مستشفى نجع حمادى العام بإصابة أحمد عسر أبو السعود داود، يبلغ من العمر 19 عامًا، مقيم بقرية برارة الغربى بالسلامية بمركز فرشوط، بطعن نافذ بالصدر، إثر نشوب مشاجرة مع صديقه.

وبالانتقال وبسؤال المجنى عليه أقر بقيام أحمد.ج.ف.خ، 20 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، بطعنه بسلاح أبيض "مطواة" إثر نشوب خلاف بينهما بسبب اللهو قام على أثر المجنى عليه بإقاعه أرضًا ما أثار حفيظه المجنى عليه وطعنه.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات.


مشاجرة

اخبار الحوادث

نجع حمادى

طعن صديقه

محافظة قنا

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