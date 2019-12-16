السجن 5 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص تحت تهديد السلاح فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "يسرى.ع.م" 28 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لإتهامه بسرقة المجنى عليه " ع.م" بالإكراه بدائرة قسم جرجا .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد معوض وماركو سمير بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث القسم بلاغا من المجنى عليه، أنهما أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة القسم قام المتهم باستيقافه مشهرا سلاح أبيض فى وجهه، واستولى منه على النقود الخاصة به، ومتعلقاته الشخصية وفر هاربا .

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.