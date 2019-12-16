سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": الموافقة على 3427 مشروع نفع عام وخاص على مساحة 2901 فدان

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:00 ص
"الزراعة": الموافقة على 3427 مشروع نفع عام وخاص على مساحة 2901 فدان الدكتور عز أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه في إطار تنفيذ سياسة الدولة فى توفير الخدمات للمواطنين فقد تم التوسع فى الموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام والخاص  التى تقيمها الحكومة حيث تمت الموافقة على 3427 مشروعا للنفع العام والخاص على مساحة 2901 فدان، منها إقامة  612 مشروعا بمساحة 2607 فدان، عبارة عن 118 مدرسة و103 محطات صرف صحي و29 معهدا دينيا و5 محطات معالجة للصرف الصحى.

وأضاف تقرير حماية الأراضى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، عليه أنه من ضمن الموافقات، الموافقة على 2815 مشروعًا نفع خاص لخدمة الإنتاج الزراعى والحيوانى بمساحة إجمالية 294 فدانًا على مستوى الجمهورية منهم 1096 مبني بمساحة 97 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمباني قديمة وتقنين أوضاع لمباني مقامة طبقًا للقوانين والقرارات المنفذة لها في هذا الشأن، كما بلغ عدد المدارس التي تمت الموافقة عليها بمحافظات الجمهورية 118 مدرسة في 20 محافظة بإجمالي مساحة 90 فدانًا تقريبًا.

وتابع تقرير حماية الأراضى، أنه تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومع صدور القانون رقم 7 لسنة 2018 بتغليظ العقوبة التعدي على الأراضي الزراعية تلاحظ تناقص معدلات التعديات حيث بلغت 103620 حالة بمساحة 6056 فدانًا خلال العام الحالي.

 


مشروعات النفع العام

الاراضى الزراعية

التعديات على الاراضى

الإنتاج الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة