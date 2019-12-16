"الزراعة" تمنح تراخيص تشغيل لاسطبلات جمال وخيول.. واستيراد 10 سلالات أغنام

كتب عز النوبى

كشف تقرير أصدره قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إصدار تراخيص تشغيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الالتزام بكل قواعد واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول الأنشطة.

وقال تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، الذى حصل "اليوم السابع"، عليه أنه للمرة الأولى أصدرت الوزارة تراخيص تشغيل لمزارع واسطبلات الجمال والخيول، حيث جرى تسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها لـ 7000 تسجيلة محلية وأجنبية، وإصدار 600 موافقة فنية لإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة.

وأضاف التقرير، أنه تم الموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي؛ لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يجرى استيراده من عجول عشار عالية الإنتاجية من أصول وراثية متميزة للمزارع النظامية، كما جرت الموافقة على استيراد 10 سلالات جديدة من الأغنام والماعز للمرة الأولى إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.