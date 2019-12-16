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الزراعة: استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية لزيادة إنتاج المحاصيل الحقلية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 ص
الزراعة: استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية لزيادة إنتاج المحاصيل الحقلية وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عماد أنيس، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المعهد يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليًا كما يتبنى إعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبية المستمرة وأيضًا محاولة حل المشاكل والتحديات التي تعترض التنمية الزراعية فى مصر وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة والتطوير المستمر فى الإنتاجية الزراعية.

وأضاف مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أن هناك عدة محاور يتم العمل عليها، استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الانتاجية فى المحاصيل الحقلية والبستانية الإستراتيجية، استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية فى مجال تربية النبات للإسراع من برامج التربية بهدف استنباط أصناف جديدة، استنباط سلالات وأصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للإجهاد البيئي مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

وتابع مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أنه من بين المحاور استخدام طرق البيولوجيا الجزيئية في دراسة عدد من الفيروسات المتخصصة فى مكافحة الآفات الزراعية كبديل آمن وفعال عن استخدام المبيدات الكيميائية، إنتاج وسائل للتشخيص الدقيق لمرض الحمي القلاعية باستخدام البيولوجيا الجزيئية.

يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتح ورشة عمل" تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية" والتي نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.

 

 

 

 

 


الهندسة الوراثية

التكنولوجيا الحيوية

المحاصيل الحقلية

البحوث الزراعية

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