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الزراعة: استنباط 3 أصناف جديدة للقطن موفرة للمياه تناسب الجنى الآلى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:49 م
الزراعة: استنباط 3 أصناف جديدة للقطن موفرة للمياه تناسب الجنى الآلى زراعة القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن نجاح معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف القطن "جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96 "عالية الجودة، مبكرة النضج، موفرة لمياه الرى بنسبة تصل الى 20%، كما تمتاز بقصر المدة الزمنية فى الارض الى 150 يوم فقط خلال مدة الزراعة.

وأوضح التقرير، أن الأصناف الجديدة يمكن بعدها زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن مباشرة ودون تأخير، مشيرًا إلى أنه تم التوسع فى زراعتها هذا الموسم 2019 فى عدد من المحافظات الجديدة فى زراعة القطن وقد ساهمت فى زيادة المحصول وارتفاع المتوسط العام بالجمهورية من 7.5 قنطار زهر فى الأعوام السابقة إلى 8.5 قنطار زهر الموسم الماضى 2018.

وأشار التقرير إلى نجاح المعهد فى استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة فى صفات المحصول والجودة والتى تناسب الجنى الآلى والزراعة الآلية مبكـرة فى النضـج والتى توفر ميـاه الـرى ما لا يقــل عـن 20% مثـل الهجيـن المبشـر جيزة 89 كارشنكي، و X جـ 86 X ـ94 حيث ومن المنتظـر طرحـه للزراعـة العامــة بالوجــــه البحــرى تحـت مســمى جـ97 وكـذلك الهجـين المبشـر (جــ90 X س ب 58) والهجـين (جـ 83 X (جـ75 X 5844) X جـ80) وجارى تقييمها استعداداً لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلي.

وفيما يتعلق بالحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف التجارية المنزرعة وإنتاج التقاوى النقية، نجح المعهد فى التعاون مع الشركات العاملة فى مجال إنتاج القطن وتجارته بزراعة إكثارات الأصناف التجارية "بذرة المربى وتقاوى الأساس بمزارع قطاع الإنتاج والمزارع المعاونة حيث تم زراعة مساحة 719 فدان لإنتاج تقاوى نقية تكفى لزراعة المساحة المستهدفة من إكثارات الموسم القادم.

كما تم توفير كمية التقاوى المنتقاة والتى تكفى لتغطية المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حيث تم زراعة مساحة 230 ألف فدان بتقاوى منتقاة هذا الموسم 2019، كما نجح بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بزراعة الإكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف حسب القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثاراك الأصناف حيث بلغت المساحة المنزرعة من الإكثارات 54000 فدان.

 


أصناف القطن

البحوث الزراعية

الجنى الالى

تقاوى القطن

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