سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية: 9.2 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال الربع الثالث

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:21 م
الرقابة المالية: 9.2 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال الربع الثالث المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالى قيمة أقساط التأمين (ممتلكات وحياة) بلغ 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، موزعة بين 4.1 مليار جنيه أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الثالث مقارنة بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، و5.1 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
 
وأضافت الهيئة، فى تقريرها الدورى، أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين، بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضى، موزعة بين 1.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات مقابل 2 مليار جنيه، و2.4 مليار جنيه تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
 
وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالى قيمة أقساط للتأمين التجارى والتكافلى، بلغ 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، موزعة بين 7.7 مليار جنيه أقساط للتأمين التجارى خلال الربع الثالث مقارنة بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، و 1.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلى مقابل 989 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
 
وتابعت الهيئة، أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجارى والتكافلى، بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضى، موزعة بين 3.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجارى مقابل 3.5 مليار جنيه، و 387.5 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلى مقابل 242.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
 
وبلغت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى 38 شركة حتى سبتمبر لعام 2019 مقابل 37 شركة حتى سبتمبر لعام 2018، وبلغت عدد مجمعات التأمين 5 شركات حتى سبتمبر لعام 2019 مقابل 4 شركات حتى سبتمبر لعام 2018، وبلغت عدد صناديق التأمين الحكومية 5 صناديق حتى سبتمبر لعام 2019 مقابل 4 صناديق حتى سبتمبر لعام 2018.
 
 
 
 

اخبار البورصة

الرقابة المالية

البورصة المصرية

التامين

اقساط التامين

تعويضات التامين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة