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الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 م
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى الرئيس السيسى
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.

وتصمن القرار أن يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه نصه كالتالى:

"بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبى لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".


رسوم التوثيق والشهر العقارى

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الرئيس السيسى

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