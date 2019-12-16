الرئيس السيسي يتفقد معرض وزارة التضامن.. ويطلع على مشروع "مودة"

كتب أحمد عبد الرحمن

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض وزارة التضامن الاجتماعى ويطلع على مشروع مودة لحماية كيان الأسرة المصرية، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصرى فى خبر عاجل له.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.