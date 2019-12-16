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الرئيس السيسي يتفقد معرض وزارة التضامن.. ويطلع على مشروع "مودة"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:43 م
الرئيس السيسي يتفقد معرض وزارة التضامن.. ويطلع على مشروع "مودة" الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض وزارة التضامن الاجتماعى ويطلع على مشروع مودة لحماية كيان الأسرة المصرية، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصرى فى خبر عاجل له.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
 
 
جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة. انطلقت خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) فى محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.

 


الرئيس السيسى

وزاره التضامن

مشروع موده

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