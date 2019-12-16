الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم

محمد الجالى وسمير حسنى ومحمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أنه عندما نتحدث عن الاعتماد على الذكاء الاصنطاعى فى محاربة الفساد، فإننا نقصد استيلاء البعض على الأموال.

وتابع الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة " الذكاء الاصطناعى "، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "استطعنا من خلال الاعتماد على المكينة، وبناء قواعد البيانات فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، تصويب الدعم المقدم إلى المواطنين.. ببساطة ومن خلال الذكاء الاصطناعى ومن حوالى 9 ملايين بطاقة تموين.. وأتاح لنا الذكاء الاصطناعى، رفع 2 مليون بطاقة بكل بساطة بها مشاكل مثل التكرار".

وأضاف: "الفساد اللى اقصده مش فساد مالى لكن فساد فى الاداء.. نفس الكلام ينطبق على الاجراءات مثل الجمارك والضرائب.. واللى احنا بنعمله سيتيح لنا قفزة كبيرة فى هذا المجال".