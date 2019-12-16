سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:26 م
الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى وسمير حسنى ومحمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه عندما نتحدث عن الاعتماد على الذكاء الاصنطاعى فى محاربة الفساد، فإننا نقصد استيلاء البعض على الأموال.
 
وتابع الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "استطعنا من خلال الاعتماد على المكينة، وبناء قواعد البيانات فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، تصويب الدعم المقدم إلى المواطنين.. ببساطة ومن خلال الذكاء الاصطناعى ومن حوالى 9 ملايين بطاقة تموين.. وأتاح لنا الذكاء الاصطناعى، رفع 2 مليون بطاقة بكل بساطة بها مشاكل مثل التكرار". 
 
وأضاف: "الفساد اللى اقصده مش فساد مالى لكن فساد فى الاداء.. نفس الكلام ينطبق على الاجراءات مثل الجمارك والضرائب.. واللى احنا بنعمله سيتيح لنا قفزة كبيرة فى هذا المجال".

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الذكاء الاصنطاعى

منتدى شباب العالم

منتدى شباب 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منتدى شباب "عالمى" على أرض مصر.. إشادة برلمانية واسعة بالنماذج المبهرة والقضايا المهمة.. نواب: منصة تفاعلية ناجحة بين الشباب والقادة.. ومطالبات بتنفيذ رؤية السيسى لمواجهة الدول الراعية للإرهاب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 م

رسائل الروبوت "صوفيا" فى منتدى شباب العالم.. أنا كائن بلا وعى يعمل كسفير آلى بشرى.. وسعيدة بتواجدى بالمنتدى.. سأفتقد مصر كثيرا وعلى البشر الحذر عند تصميم الروبوتات.. وأبتكر ردودا تلقائية خاصة وأتعلم منكم القيم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة