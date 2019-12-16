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الذهب يصعد مع نزول الدولار والمتعاملون ينتظرون تفاصيل اتفاق التجارة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:40 ص
الذهب يصعد مع نزول الدولار والمتعاملون ينتظرون تفاصيل اتفاق التجارة الذهب
رويترز

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عوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة وارتفعت اليوم الاثنين، فى ظل ضعف الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1477.73 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1482.10 دولار.

وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض أمس الأحد.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1944.03 دولار للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولار في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 932.62 دولار.

 


اتفاق تجارة

الذهب

السيارات

البلاتين

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