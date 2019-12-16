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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:04 م
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم الدولار
كتبت ريهام الباشا

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شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا، اليوم الاثنين 16-12-2019 ، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الاسبوع الماضى .

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري بمقدار 7 قروش ليسجل 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع، مقابل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

 فيما تراجع سعره في البنك التجاري الدولي وبنك الأسكندرية 8 قروش ليسجل 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع، مقابل 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 16.03جنيه للشراء.

 16.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 16.02 جنيه للشراء.

 16.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.05 جنيه للشراء.

 16.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

16.01 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

 

 


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