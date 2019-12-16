الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كسارة بلاستيك بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع ابو المنجا دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن الحريق بكسارة للبلاستيك بحى غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترا وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.