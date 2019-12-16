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الخارجية: شكرى استعرض دور مصر فى "تحالف الحضارات" خلال لقائه مع مندوب أممى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:56 م
الخارجية: شكرى استعرض دور مصر فى "تحالف الحضارات" خلال لقائه مع مندوب أممى شكرى مع الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات "ميجيل موراتينوس"، على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثالثة من ‫ منتدى شباب العالم في ‫شرم الشيخ.

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قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء باستعراض أوجه الانخراط المصري في دفع مسار تحالف الحضارات، انطلاقاً من الإيمان بكون الحوار أحد أهم آليات منع النزاعات ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

وأوضح حافظ أن الممثل السامي لتحالف الحضارات ثَمّنَ الدور المصري الفاعل في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأشاد بتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" بين قداسة البابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكداً على دعمه لعمل اللجنة الدولية التي تشكلت مؤخراً لتحقيق أهداف الوثيقة. 

 

وأعرب "موراتينوس" عن اعتزازه بالمشاركة في النسخة الحالية لمنتدى شباب العالم، وما تشهده من نقاشات هامة وثرية تدعم نشر قيم التعايش بين الشعوب.


مصر

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وزير الخارجية

سامح شكرى

الأمم المتحده

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