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الحدث: الجيش الليبى يكشف عن مواقع بمصراتة لتخزين معدات تركية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:32 م
الحدث: الجيش الليبى يكشف عن مواقع بمصراتة لتخزين معدات تركية الجيش الليبي
هند المغربي

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أفاد تقرير على فضائية الحدث أن الجيش الوطنى الليبى اكتشف مواقع فى مصراته لتخزين معدات وأسلحة تركية، مؤكدا أن قواته تتقدم نسبيا فى عدة محاور، معلنا بقصف مواقع قرب طريق المطار جنوب طرابلس.

 

وأفاد الجيش الليبي باندلاع اشتباكات بين بعض الكتائب الموالية لحكومة الوفاق تحديدا بين كتيبتى ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة، وهما من المليشيات الموالية لحكومة السراج بعد هجوم شنته الكتيبة على مقر قوة الردع وسط طرابلس بسبب اعتقالها لأحد قادة الكتيبة.

 

 


ليبيا

مصراته

الوطنى الليبي

تركيا

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