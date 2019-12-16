التعليم العالى: الانتهاء من تنفيذ جامعة الملك سلمان مارس 2020

أكدت وزارة التعليم العالى أن جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام فى محافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.

وتدور الرؤية حول جامعة سلمان أن تكون جامعة الملك سلمان جامعة ذكية، رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً فى التعليم والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، وتحقق الجودة والتميز والارتقاء ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الاثنين، أن تاريخ بدء مشروع تنفيذ جامعة الملك سلمان يعود إلى 15/6/2017 ويحدد الانتهاء من الأعمال فى مارس 2020، وبلغ نسبة التنفيذ حتى الآن بجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء ( شرم الشيخ) 85%

اما نسبة التنفيذ حتى الآن بجامعة الملك بجنوب سيناء فرع الطور 72%، وفى فرع رأس سدر بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن بجامعة الملك بجنوب سيناء 79%.