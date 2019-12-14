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فيديو لزيارة الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بشرم الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:56 م
فيديو لزيارة الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بشرم الشيخ زيارة الرئيس السيسى لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بشرم الشيخ
كتب محمد الجالى

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فى زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، تفقد فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، حيث اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقعة على مساحة حوالى 35 فدانا، وتضم 4 كليات، وهى الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

 

وحسب فيديو صادر عن المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فقد قام الرئيس السيسى، فجر اليوم السبت، بجولة تفقدية بالدراجة بمدينة شرم الشيخ، وتأتى تلك الأنشطة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر.


منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

السيسى

المركز الاعلامى لرئاسه الجمهوريه

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