التضامن تفتح باب التقدم للإشراف على رحلات حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

كتب مدحت وهبة

اعتمدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى القواعد المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام، حيث تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15/12/2019 ويستمر 2 يناير المقبل



وتقدم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة المذكورة، وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة فى (الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسى – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومى – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسى للجمعية.



جدير بالذكر أنه سوف يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاج خلال موسم الحج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة القومية للحج.



وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة للمؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التصامن الاجتماعى أن الاختبارات التى سيخضع لها المتقدمين سيتم إجرائها بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية.