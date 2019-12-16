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التضامن تطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" بمنتدى شباب العالم.. اليوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 ص
التضامن تطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" بمنتدى شباب العالم.. اليوم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تطلق وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين المنصة الإلكترونية لمشروع مودة الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية الذى شهد إقبالاً كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال اليومين الماضيين للتعرف على المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع .

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد حرصت بمنتدى شباب العالم على التواجد بجناح مشروع "مودة" الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، قد انطلقت خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) فى محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.

 

 

 


التضامن

غادة والى

المنصة الإلكترونية لمشروع مودة

منتدى شباب العالم

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