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تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:15 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020 وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اعتبارًا من اليوم الأحد، تلقى طلبات التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2020، من خلال مديريات التضامن حتى يوم 16 من يناير المقبل.
 

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2020  فى نقاط محددة:

 
1ـ إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن حاليًا أو سابقًا حتى الدرجة الرابعة.
2ـ بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلاً.
3- قيد عائلى للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء. 
4- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة. 
5- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.
6- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة. 
7- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة. 
8- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم.
9- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة. 
10- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.
11- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة. 
 

التضامن

مسابقة الام المثالية 2020

الأوراق المطلوبة لمسابقة الام المثالية

وزيرة التضامن الاجتماعى

الأم المثالية

اخبار

اليوم السابع بلس

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