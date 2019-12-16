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صور.. طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:23 ص
صور.. طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة
كتب محمد صبحى

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نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ممثلة فى إدارة التربية العسكرية، زيارة للطلبة والطالبات إلى طريق ومدينة الجلالة ومصنع الجلالة للرخام والجرانيت، فى إطار تفعيل دور الجامعة التثقيفى فى تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الاثنين ، قام الطلاب بجولة ميدانية داخل مصنع الجلالة للرخام والجرانيت، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلى عن مراحل انشاء المصنع من اللواء أركان حرب ايمن عادل مدير مجمع المصانع، والتعرف على طبيعة العمل به، كما زار الطلاب طريق ومدينة الجلالة، والتلفريك الذى يربط المدينة على ارتفاع 680 مترًا فوق سطح البحر بمنتجع الجلالة.
 
 
طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة (1)
طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة (1)

طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة (2)
طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة (2)

طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة (3)
طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمدينة الجلالة (3)



 

 


الجلالة

جامعة القاهرة

محمد الخشت

مصنع الجلالة

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