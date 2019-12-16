الإعلام المائى بوزارة الرى يوعى طلبة مدرسة السلام الابتدائية فى الجيزة

كتبت أسماء نصار

نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ندوة توعية مائية لطلبة مدرسة السلام الابتدائية بالجيزة.





وتناولت الندوة التأكيد على أهمية الماء كما تم التعريف بالتحديات المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى الأربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية.



ركزت الندوة على ضرورة التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.



كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابى المنوط للحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات.



كما تم التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسئولة من بعض فئات المجتمع.