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الأرصاد: سرعات الرياح تهدأ.. ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:37 ص
الأرصاد: سرعات الرياح تهدأ.. ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية أحوال الطقس فى القاهرة - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية من اليوم تشهد البلاد استقرار نسبى فى حالة الطقس، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على السواحل ومناطق من شمال الدلتا.
 
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من اليوم الإثنين تهدأ سرعات الرياح وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بارتفاع 3 درجات بحرارة الجو عن أمس الأحد حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 20 درجة.
 
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة تعود الشبورة المائية مرة أخرى فى الظهور خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية.
 
وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية لانخفاض دجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر .

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