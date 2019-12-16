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الأربعاء .. "زراعة الإسكندرية" تناقش المضافات الطبيعة للأغذية وفرط نشاط الأطفال

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:03 م
الأربعاء .. "زراعة الإسكندرية" تناقش المضافات الطبيعة للأغذية وفرط نشاط الأطفال جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تنظم الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر الجارى ندوة تحت عنوان " المضافات الطبيعية للأغذية وفرط نشاط الأطفال"، حيث تقام الندوة بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية بمشاركة العديد من الخبراء وممثلين لمنظمة الصحة العالمية ومراكز البحوث المصرية، بالإضافة إلى ممثلين لشركات التصنيع الغذائى والهيئات الدولية المعنية بسلامة الغذاء.

وكشف من ناحيتة الدكتور محمد محمود يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، فى بيان أن الندوة ستناقش التحديات التى تواجه استخدام مواد النكهة الطبيعية فى الأغذية والمواد الملونة الطبيعية فى منتجات الألبان، وتأثيرها على فرط النشاط عند الأطفال وإرتباطه بالمضافات الصناعية، بالإضافة إلى علاقة مضافات الأغذية بجودة الغذاء والتنمية المستدامة وإستخدامات مضافات الأغذية كمضادات للأكسدة الطبيعية، وأهم برامج التوعية لمضافات الأغذية.

وأشار يوسف إلى أن الندوة سيتخللها عرض لنماذج "مؤسسة دريم" لإستخدام المضافات الطبيعية ببعض الأغذية، مشيراً إلى أن الندوة ستقام تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والدكتور صبحى محمد سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما ترأس الندوة الدكتورة تيسير محمود أبو بكر رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية.

 

 


الاسكندريه

جامعة الاسكندرية

زراعه الاسكندريه

ندوة المضافات الطبيعية للاغذية

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